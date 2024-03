Ex-astro do Bellator reclama de luvas do UFC: "Decepcionado"

Depois de uma década de serviços prestados ao Bellator, onde construiu a maior parte de sua carreira, Michael 'Venom' Page foi contratado pelo Ultimate em dezembro do ano passado. Com seu primeiro compromisso no octógono mais famoso do mundo já marcado para março, no UFC 299, 'MVP' tenta se aclimatar à nova casa o mais rápido possível, mas admite que um aspecto deixa a desejar em relação à organização que defendia anteriormente.

Em entrevista ao 'Smack Talk with Sandhu', Page elogiou o material esportivo fornecido pela patrocinadora oficial do UFC, Venum, mas reclamou das luvas utilizadas na entidade presidida por Dana White. De acordo com o habilidoso striker, o equipamento peca no quesito conforto em relação ao utilizado no Bellator.

"O equipamento ficou perfeito. Ficou incrível. As luvas, com toda sinceridade, não são assim tão boas. Eu fiquei decepcionado. Em termos de comparação, elas não são nem de perto tão confortáveis (como as do Bellator), para ser justo. Não vai mudar nada. Eu lutaria em luvas de cozinha e ficaria bem. Lembrem, eu lutei sem luvas não faz muito tempo, então eu dou um jeito. Nunca vai mudar alguma coisa para mim. Mas, sim, definitivamente não tão confortável de ajustar", reconheceu 'MVP'.