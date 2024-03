Brutal! Junior Cigano nocauteia rival e conquista cinturão no MMA sem luvas

Veterano na ponta dos cascos

Já aos 40 anos e com uma carreira consolidada, Cigano parece ter encontrado no MMA sem luvas sua nova casa nos esportes de combate. Após estrear na modalidade com vitória sobre o rival de longa data Fabrício Werdum, o atleta de Santa Catarina deixou claro após a recente conquista do cinturão que pretende seguir ativo na companhia. Agora resta saber quem será o próximo adversário e desafiante ao título do Junior.

