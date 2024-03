Vitor Petrino promete vitória pela via rápida no UFC Vegas 87: "A porrada vai comer"

Invicto no MMA profissional, Vitor Petrino venceu 80% de suas lutas por nocaute ou finalização. Neste sábado (2), no UFC Vegas 87, o brasileiro volta a competir e promete ampliar ainda mais essa estatística. Diante de Tyson Pedro no 'co-main event' do show com sede no Apex, 'Cabuloso', como é conhecido, projetou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, um novo triunfo pela via rápida no octógono mais famoso do mundo.

Com três lutas disputadas no Ultimate e 100% de aproveitamento, Petrino chega embalado por duas vitórias conquistadas antes do final do tempo regulamentar - uma por finalização e a última por nocaute, quando competiu no UFC São Paulo. Com apenas 26 anos e diante de um adversário mais experiente na companhia, o atleta de Santa Luzia (MG) garante que vai manter seu estilo agressivo.

"Vou continuar com meu estilo, indo para cima, buscando (a luta). Esse é o meu diferencial. Podem esperar um cara cada vez mais agressivo e técnico o tempo todo. Com certeza (a luta vai acabar) por nocaute ou finalização. O round eu não sei, mas que a luta vai acabar pela via rápida, vai sim. A porrada vai comer de tudo que é lado. Você que gosta de porrada, pancadaria, show. É sábado, UFC Vegas 87, no 'co-main event'. Vamos com tudo!", projetou Vitor.