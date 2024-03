UFC: Vitor Petrino tem 'teste de fogo' para manter invencibilidade no MMA

Com apenas três lutas disputadas no Ultimate, Vitor Petrino está prestes a realizar seu primeiro 'co-main event' na principal liga de MMA do mundo. A ocasião especial é justificada pelas credenciais do brasileiro. Com apenas 26 anos, o meio-pesado (93 kg) de Santa Luzia (MG) se mantém invicto na modalidade com um cartel de 10-0. Neste sábado (2), diante de Tyson Pedro e em meio aos holofotes, o 'Cabuloso', como é conhecido, passa por um 'teste de fogo' para se consolidar de vez como uma das grandes promessas do MMA nacional.

E o desafio tende a ser grande. Afinal de contas, Tyson Pedro, seis anos mais experiente, tem mais que o triplo de lutas disputadas no UFC e vem embalado por três vitórias nos últimos quatro confrontos. Por outro lado, caso supere um rival deste calibre, Petrino pode ter a 'virada de chave' na carreira e já vislumbrar adversários que figuram no top 15 do ranking a seguir. Feliz com o bom momento, o brasileiro celebrou seu primeiro 'co-main event' no Ultimate.

"Graças a Deus está tudo dando certo, são três vitórias (no UFC), dois bônus, um nocaute e uma finalização. Essa vai ser a primeira luta do novo contrato, já pegando um 'co-main event'. Toda luta é uma grande emoção. O bom de lutar no 'co-main event' é toda essa repercussão que dá. É uma coisa que só motiva a gente a cada vez estar se dedicando mais para dar um show maior para vocês", exaltou Vitor, em entrevista exclusiva à Ag Fight.