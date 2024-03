Saiba como assistir o UFC Vegas 87, liderado por duelo de nocauteadores

Após breve passagem pelo México, o Ultimate retorna aos Estados Unidos para promover mais um evento, neste sábado (2). Liderada por um confronto entre pesos-pesados com alto poder de nocaute, a edição 'Vegas 87'contará com a transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 15h30 (horário de Brasília). A Band também transmite o card principal do show, previsto para começar às 18 horas.

Na luta principal do UFC Vegas 87, Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev medirão forças em um duelo que coloca frente a frente dois pesos-pesados que, combinados, somam 20 vitórias por nocaute na carreira. Mais experiente na entidade, o surinamês vem de derrota para Jailton Malhadinho, em maio do ano passado, e busca recuperação. Já o atleta russo que compete pelo Bahrein estreou no Ultimate com vitória sobre Martin Buday, em dezembro, e luta para manter sua invencibilidade na carreira.

Esquadrão Brasileiro

O Brasil estará representado por três lutadores no evento deste sábado. No 'co-main event' do UFC Vegas 87, o meio-pesado (93 kg) Vitor Petrino encara Tyson Pedro de olho em manter a boa fase na organização, onde venceu os três primeiros confrontos disputados.