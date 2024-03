Promessa dos moscas, Mokaev vence e desafia Pantoja para luta pelo título no UFC Rio

A luta

Após um início mais estudado, os atletas passaram a trocar chutes baixos no centro do octógono. Ágil, Mokaev tentou encurtar a distância no clinch, mas viu Perez se desvencilhar. Em seguida, o jovem inglês tentou o 'double leg', mas novamente viu o rival defender bem e manter o confronto de pé. Insistente, 'The Punisher', enfim, conseguiu derrubar Alex e levar a luta para o solo. Por cima, o inglês desferiu uma saraivada de golpes no americano, que foi salvo pelo gongo.

Diferentemente do primeiro assalto, Mokaev grampeou rapidamente no início da segunda etapa e atacou as costas de Perez. O americano defendeu a posição e, em seguida, aplicou um belo chute baixo de Muhammad, que tirou sua base. Alex conseguiu frustrar as tentativas de quedas do jovem inglês e equiparou as ações no restante do round.

No início do último round, Perez envolveu o pescoço de Mokaev, que usou sua agilidade para escapar e atacar as costas do adversário. O jovem inglês arrancou gritos dos torcedores ao aplicar um 'suplex' no americano. Mas o bom momento parou por aí, com Muhammad tendo suas quedas frustradas por Alex até o final da disputa.

Primo de Khabib vence e amplia invencibilidade

Também no card principal, Umar Nurmagomedov não teve problemas para vencer Bekzat Almakhan e ampliar sua invencibilidade no MMA. Nos segundo iniciais, o russo foi surpreendido e balançado por um 'overhand' do rival cazaque. No entanto, na sequência, o primo de Khabib mostrou sua excelência no grappling e dominou completamente as ações do combate, vencendo na decisão unânime dos juízes.