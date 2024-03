Estratégico, Vitor Petrino vence e amplia invencibilidade no UFC Vegas 87

A luta

O minuto inicial da luta foi de bastante estudo de ambas as partes. Em seguida, os atletas trocaram chutes na coxa. Petrino apostava nos cruzados de esquerda, enquanto Tyson tentava minar as pernas do brasileiro com chutes baixos. No minuto final, o atleta mineiro se soltou mais na trocação, com bons jabs e combinações.

Mais agressivo, Petrino incomodou Tyson com seus cruzados no início do segundo assalto. Atento, o australiano buscou encurtar a distância e buscou o clinch. Em uma tentativa de mergulhar nas pernas do brasileiro, Pedro viu Vitor esquivar e manter a luta de pé. Mais ativo, Petrino desferiu chutes altos para tentar balançar o adversário nos momentos finais da parcial.

No round final, Petrino acelerou o ritmo com um chute potente na costela e um jab que incomodou Tyson. Após buscar o clinch, o brasileiro conseguiu uma linda queda e atacou as costas do australiano. Com um jogo justo na luta agarrada, Vitor controlou e derrubou o rival inúmeras vezes, sem dar brechas. O combate encerrou com Petrino ajustando um katagatame.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 87 até o momento:

Vitor Petrino venceu Tyson Pedro por decisão unânime