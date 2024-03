Dose dupla! Lok Dog fatura R$ 500 mil por 'Luta e Performance da Noite' no UFC Vegas 87

A noite deste sábado (2) ficará guardada com carinho na lembrança de Vinicius Oliveira. Com uma joelhada voadora de almanaque, o lutador brasileiro nocauteou Bernardo Sopaj em sua estreia no Ultimate. O golpe de cinema também encheu os bolsos de Lok Dog ao lhe render o prêmio de 'Performance e Luta da Noite' do UFC Vegas 87. Com os dois bônus garantidos, o peso-galo (61 kg) gaúcho embolsou a quantia de 100 mil dólares (R$ 495 mil).

Após o evento, Lok Dog estava comendo e repondo as energias quando foi informado da novidade (veja abaixo ou clique aqui). Em tom bem humorado, o brasileiro comemorou o reconhecimento do Ultimate em sua primeira apresentação na companhia. A liga presidida por Dana White anunciou o bônus a Vinicius em suas redes sociais também após o show.

"Uhul! Está ótimo! É o mínimo, né? Vai dar para comprar uns Chevettes, fazer uma concessionária de Chevette (risos)", brincou Vinicius ao saber da notícia.