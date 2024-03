Cartão de visitas! Estreante, Vinicius Lok Dog vence com joelhada voadora no UFC Vegas 87

A luta

Ágil, Sopaj começou o duelo soltando golpes perigosos, como chutes baixos e cruzados. Aos poucos, Vinicius usou sua envergadura superior para equilibrar as ações. Ao tentar um chute giratório, Lok Dog permitiu a aproximação do albanês, que conseguiu a queda. O brasileiro conseguiu raspar e recolocar o confronto em pé. Atento, Sopaj encurtou novamente e, no último minuto da parcial, aplicou nova queda.

Assim como no primeiro round, o atleta da Albânia encurtou a distância e levou o combate para o solo nos segundos iniciais do segundo assalto. Após atacar as costas, Sopaj aplicou uma perigosa sequência de golpes no ground and pound. Em posição de superioridade, Bernardo tentou encaixar o mata-leão, mas Lok Dog se livrou da posição e cresceu na luta. Na reta final da parcial, foi a vez do brasileiro ligar a metralhadora contra o adversário na posição de ground and pound. Exausto, o albanês foi salvo pelo gongo.

Mais inteiro fisicamente, Lok Dog marchou para frente para ditar o ritmo do último round. Com diretos pesados, o brasileiro balançou Sopaj, que tentava se recuperar. Alvo de inúmeros socos e chutes, o albanês mostrou queixo e coração para se manter de pé. Mas com apenas 20 segundos para o fim do combate, Vinicius encaixou uma joelhada voadora brutal que levou o adversário à lona.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 87 até o momento:

Vinicius Lok Dog venceu Bernardo Sopaj por nocaute no terceiro round

Aiemann Zahabi venceu Javid Basharat por decisão unânime

Christian Leroy Duncan venceu Claudio Ribeiro por nocaute técnico no segundo round

Ludovit Klein venceu A.J. Cunningham por nocaute técnico no primeiro round

Loik Radzhabov venceu Abdul-Kareem Al-Selwadi por nocaute no terceiro round