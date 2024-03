Apático, Claudio Ribeiro é nocauteado e engata segunda derrota seguida no UFC

Vindo de derrota, Claudio Ribeiro entrou em ação no card preliminar do UFC Vegas 87 deste sábado (2) em busca de redenção. No entanto, o desfecho de seu combate diante de Christian Leroy Duncan não foi como o imaginado. Apático dentro do octógono, o brasileiro foi amplamente dominado pelo rival britânico e nocauteado no segundo round do duelo.

Revelado pelo 'Contender Series' em 2022, Claudio agora detém o histórico de três lutas no UFC, com apenas uma vitória. Agora, o brasileiro fica em uma situação delicada na organização em busca de uma renovação contratual e risco de corte do plantel da principal liga de MMA do mundo.

A luta

Mais ativo, Duncan começou o confronto tomando a iniciativa, com chutes baixos e até mesmo uma cotovelada giratória. Postado no centro do octógono e com uma postura mais fechada, Claudio esperava momentos específicos para atacar. Levando a pior na trocação, o brasileiro encurtou a distância e colocou seu rival contra a grade, mas viu o atleta inglês rapidamente inverter a posição. Nos últimos segundos da parcial, os lutadores trocaram forças no clinch.