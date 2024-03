Volkanovski projeta descanso para cabeça após 2º nocaute seguido no UFC

Depois de Alexander Volkanovski ser nocauteado pela segunda vez consecutiva em quatro meses, muitos fãs expressaram preocupação com a saúde do australiano, especialmente pela sua tendência de ser o mais ativo possível no octógono do UFC. E, ao que parece, desta vez, o ex-campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate compartilha do mesmo pensamento.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Volkanovski tratou de tranquilizar os fãs e indicou uma pausa na sequência de lutas. O australiano se mostrou ciente da necessidade de recuperar seu corpo e, principalmente, a cabeça após sofrer dois nocautes seguidos no UFC, para não ter problemas com sua saúde.

"Eu vou deixar minha cabeça descansar. Então, o treinamento vai ser inteligente, especialmente por um par de meses. Dependendo do que Ilia vai fazer, se ele quiser ser muito ativo e lutar em breve, o que significaria que minha revanche seria apressada, eu ficaria feliz em dizer: 'Se você vai ser tão ativo, eu vou ter que esperar'", ponderou Volkanovski.