Reforço no UFC Rio? Borrachinha sugere retorno em maio: "Posso voltar em dois meses"

Depois de um ano e meio afastado dos octógonos, Paulo Costa voltou à ativa no UFC 298, há cerca de dez dias. Diante de Robert Whittaker, Borrachinha foi superado na decisão dos juízes. Para piorar o cenário, o brasileiro recebeu uma suspensão médica de seis meses após o combate - o que praticamente inviabilizaria uma eventual participação do peso-médio (84 kg) no UFC Rio, programado para o dia 4 de maio, na 'Cidade Maravilhosa'. Mas este cenário pode se modificar, de acordo com o próprio.

Na ocasião, Borrachinha recebeu o gancho devido a uma suspeita de fratura na perna direita, além de lacerações no rosto. No entanto, as suspensões não são necessariamente cumpridas na íntegra por todos os atletas. Caso haja liberação médica especializada, o lutador pode voltar a competir antes do programado originalmente. E esse parece ser o caso do brasileiro, que alegou estar livre de lesões e sugeriu um retorno ao UFC em maio.

"Tive uma longa pausa de 18 meses. Agora estou sem lesões, acabei de lutar há uma semana. Posso voltar e lutar em dois meses. Em maio. Maio me parece bom. Estamos em fevereiro. Então fevereiro, março e abril. Sim, março e abril é bom para treinar e (lutar) em maio será incrível. Sim, início de maio. Sim, também seria legal (lutar no UFC Rio). Estou apto e ansioso para lutar novamente", destacou Paulo, em recente entrevista ao canal 'The Schmo', no Youtube.