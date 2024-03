Nego do Borel mira luta contra MC Daniel após sofrer nocaute no FMS: "Meto a porrada"

No último sábado (24), em São Paulo, Nego do Borel não teve sucesso em sua estreia no boxe. No Fight Music Show 4, o cantor foi nocauteado por MC Gui, em luta com rivalidade acentuada. Contudo, o carioca não se deixa abalar pelo duro revés sofrido e garante que seguirá treinando, disposto a evoluir na nobre arte. Inclusive, Leno Maycon já tem um alvo em mente.

Em seus 'Stories', no Instagram, em publicação disponibilizada pelo perfil 'Gossip do Dia' (veja abaixo ou clique aqui), Nego do Borel definiu MC Daniel como seu próximo alvo e até o ameaçou. A animosidade é tanta, que o carioca avisa que está disposto a colocar as mãos no rival tanto no ringue de boxe, quanto na rua. Vale pontuar que os profissionais já estavam trocando farpas. Mas tudo ficou pior quando o paulista comemorou o nocaute de MC Gui e provocou o desafeto.

"É o seguinte, de novo, perdi, sou sujeito homem e vou continuar treinando. Está tudo certo, mas vou falar uma coisa. Existem caras que ficam só de internet, querendo hypar no bagulho dos outros e depois fica igual a uma marica na rua. Vou falar com você de novo, Daniel. Não fica nessa, porque se te vejo, não tem essa de segurança. Te meto a porrada. Está ouvindo, né? Não fica nesse bagulho comigo não, mexendo comigo não. Moleque, você não me conhece. Não fica de caô comigo não, estou te avisando. Depois, você virá para a internet falar, 'Ah, o Nego do Borel não sei o que'. Te meto a porrada , seu c***! Está ouvindo, né? Só isso", declarou o cantor.