Masvidal mostra convicção sobre novo embate contra Covington: "Vai acontecer"

De amigos a inimigos

No início de suas carreiras, Jorge Masvidal e Colby Covington construíram uma relação de amizade e parceria, impulsionada pelo fato de ambos treinarem na academia 'American Top Team'. Além de amigos e companheiros de treino, os lutadores atuavam como corners um do outro e chegaram até a morar na mesma casa. Porém, o relacionamento se deteriorou com o passar do tempo, segundo 'Gamebred' por conta de uma dívida financeira de 'Chaos' com um de seus treinadores.

O fato é que os dois se tornaram inimigos. Apesar de ainda representarem a mesma equipe, os treinos passaram a ser separados e, publicamente, ambos não escondiam o sentimento negativo um pelo outro. Depois de muitas farpas trocadas e uma expectativa enorme por parte dos fãs do MMA, Masvidal e Covington finalmente se encontraram dentro do octógono, em março de 2022. Ao final do combate, Chaos levou a melhor na decisão dos juízes.

Mas a rivalidade não acabaria aí. Poucos dias depois do duelo dentro do octógono, outro confronto aconteceria, desta vez nas ruas de Miami, na Flórida (EUA). Ao sair de um restaurante, Colby foi surpreendido por Jorge, que o atacou. A agressão foi parar nos tribunais e 'Gamebred' enfrentava acusações de lesão corporal, agressão e conduta criminosa - podendo ser condenado a até 15 anos de prisão. No entanto, após um acordo, a partir da confissão de culpa de Masvidal, o lutador foi condenado a uma pena leve, sem encarceramento e apenas gastos processuais.