Masvidal escancara aversão por Chael Sonnen e dispara: "Pedaço de m***"

Em seus áureos tempos como lutador, Jorge Masvidal ficou conhecido por ser um profissional agressivo e mesmo agora, aposentado, não perdeu sua vocação pela violência. Após ser derrotado em sua última luta por Gilbert 'Durinho', em abril, na Flórida (EUA), o americano se dedicou à função de promotor de combates, mas começou a dar indícios de que pode voltar a competir. E, se depender de 'Gamebred', Chael Sonnen será um de seus oponentes.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Masvidal escancarou sua aversão pelo popular 'trash talker' e prometeu castigá-lo em um potencial encontro. De acordo com o 'bad boy', Sonnen conseguiu destaque no esporte utilizando métodos ilícitos, algo que sempre deixou claro repudiar. Vale pontuar que, ao longo de sua carreira, o veterano, de fato, reprovou em mais de um teste antidoping. Irritado, 'Gamebred' também se mostrou contrário ao apelido de Chael, popularmente conhecido como 'Gangster de West Linn'.

"Sonnen é um cara que eu adoraria quebrar o osso orbital, porque é um trapaceiro. Ele foi pego com mais substâncias no corpo do que qualquer outro competidor na história. Você é um pedaço de m*** de ser humano. Você poderia machucar alguém só para ganhar um salário? Porque, quando você toma esteróides, você se torna um super soldado. Então, Sonnen seria alguém que eu adoraria ferrar. Apenas diria para ele tomar todos os esteróides que quiser, não importa. Ainda vou quebrar o orbital dele. Ele é apenas um cheira virilha no seu melhor. Tudo o que ele fazia era agarrar a perna e orar por uma decisão. Além disso, ele é um gangster falso. Esse cara tem acusações de fraude imobiliária? Ele definitivamente não é um gângster", declarou o veterano.