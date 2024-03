Israel Adesanya expressa admiração por Alex Poatan: "Não sou hater"

Se antes a relação envolvendo Israel Adesanya e Alex Pereira era hostil, agora, começou a apresentar um clima mais leve. Após a realização da quarta luta entre os atletas nos esportes de combate, a segunda no UFC, em 2023, na Flórida (EUA), vencida pelo nigeriano, a animosidade diminuiu consideravelmente. Tanto que o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia surpreendeu e mostrou um lado diferente em relação ao opositor.

Em entrevista ao canal do 'Youtube' 'Theo Von', Adesanya, ao ser questionado se passou a admirar 'Poatan' ao longo de sua trajetória nas lutas, concordou e o elogiou. 'The Last Stylebender' faz questão de enaltecer o poder que o brasileiro possui nas mãos e o classifica como um vencedor pelo sucesso feito tanto no kickboxing, quanto no MMA. Vale pontuar que Alex foi o único lutador que conseguiu nocautear o nigeriano e, além disso, se tornou campeão do peso-médio e dos meio-pesados no Glory e UFC, mudando de vida para melhor.

"Eu já fui nocauteado brutalmente antes, um salve para Alex. Sim, claro. Não sou um hater. Estamos todos juntos neste jogo, certo? Estamos todos tentando dar vidas melhores para nossas famílias, todas as gerações e tudo mais. Ele conseguiu isso", declarou o ex-campeão do UFC.