Ator problema? Conor McGregor alega ter feito "alguns inimigos" em Hollywood; entenda

Dono de uma das personalidade mais extravagantes do MMA, Conor McGregor coleciona desafetos no meio dos esportes de combate. Agora, desbravando uma nova função, como ator, o astro irlandês pode estar seguindo pelo mesmo caminho, conforme o próprio revelou. O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC admitiu que pode ter feito alguns inimigos em Hollywood por conta de algumas recusas do passado.

Em entrevista ao site 'Total Film', McGregor, que estrela a nova versão do clássico filme dos anos 80 ''Road House', que no Brasil ganhou o nome de 'Matador de Aluguel', afirmou que recusou uma série de tramas anteriores - inclusive de propostas vindas de diretores consagrados do meio. As frustrantes respostas de 'Notorious' podem ter criado uma animosidade nos bastidores da indústria do entretenimento.

"Eu já recusei alguns bons papéis durante minha época de ascensão. Já tive diretores aparecendo no meio de camps de luta, diretores bem renomados, fazendo filmes de primeira linha. Repetidamente eles vinham até mim, e eu sempre recusava. Eu deixava as pessoas em situações difíceis, de mãos atadas. Eu provavelmente tenho alguns inimigos por aí que realmente não conheço porque eu já disse: 'Talvez eu faça isso' (filme). Fiquei maravilhado com tudo, sendo sincero, com todo o processo. Aproveitei cada segundo (atuando no filme Road House)", declarou Conor.