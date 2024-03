Aposentadoria à vista? Poirier admite que luta no UFC 299 pode ser a última

Daqui a pouco mais de uma semana, mais precisamente no dia 9 de março, no UFC 299, a carreira de Dustin Poirier pode chegar ao fim. Pelo menos, é com essa possibilidade que o próprio ex-campeão interino peso-leve (70 kg) do Ultimate trabalha.

Ao site 'TMZ Sports', Poirier reconheceu que, pela idade avançada para a prática de esportes de combate, sua aposentadoria está cada vez mais próxima. Sendo assim, aos 35 anos, o veterano encara cada compromisso no octógono do Ultimate como, possivelmente, o último de sua carreira.

"(Essa luta é) Para me testar, para ver se eu ainda tenho o jeito. Esse cara é jovem, faminto, está em uma sequência (positiva), acabou com os seus últimos cinco oponentes. Isso me deixa nervoso, então eu quero me jogar no fogo. É onde eu acho que faço meu melhor trabalho, e esses são os tipos de lutadores que eu quero enfrentar. Toda luta pode ser o fim. Toda luta. Onde eu estou, com 35 anos, essa é a minha 30ª luta no UFC. Toda luta pode ser o fim", comentou Poirier.