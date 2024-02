Vitor Petrino aposta em vitória de Alex Poatan sobre Jamahal Hill no UFC 300

Invicto no MMA profissional, Vitor Petrino desponta como uma das principais promessas do Brasil dentre os meio-pesados (93 kg). Mesmo ainda fora do ranking, 'Cabuloso', como é conhecido, já monitora com afinco as principais estrelas de sua categoria. Com o cinturão da divisão em jogo em breve, mais precisamente na luta principal do UFC 300, o atleta mineiro aproveitou para deixar seu palpite sobre o embate entre o atual campeão Alex Poatan e o desafiante Jamahal Hill.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o atleta da 'CM System' apostou suas fichas em um triunfo de Poatan. De acordo com Vitor, as recentes declarações de Jamahal Hill - que alegou que pretende se testar em pé contra Alex - tendem a favorecer o striker paulista no combate, já que, ao menos na teoria, o duelo transcorreria em sua área de especialidade: a trocação.

"É uma luta complicada, mas estou sempre torcendo para os brasileiros. Acredito que o Poatan vai pegar ali, porque o Jamahal Hill já declarou que vai querer buscar uma luta mais em pé, e tudo mais. Acredito que o MMA tem que ser mais completo. E se for jogar muito no jogo do Poatan, é mais vantajoso para o Poatan. É um risco (trocar com o Poatan) ruim de se correr (risos). Brasileiro é coisa ruim, independentemente de quem seja", analisou Petrino.