Vinicius Lok Dog minimiza troca de rival e exalta "sonho" de estrear no UFC

Neste sábado (2), Vinicius Oliveira realizará um sonho ao estrear no principal evento de MMA do mundo. Porém, por muito pouco sua participação no UFC Vegas 87 não foi cancelada, já que uma mudança de adversário de última hora precisou ser feita pela organização. Nada que abale a confiança de 'Lok Dog', como o lutador gaúcho é conhecido.

Originalmente escalado para encarar Yanis Ghemmouri, o brasileiro viu seu oponente sair do combate e, restando menos de uma semana para o UFC Vegas 87, ser substituído por Bernardo Sopai. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Vinicius Lok Dog minimizou a troca de rival de última hora e se disse pronto para estrear com o pé direito no Ultimate.

"A pior parte é a mudança de estratégia. Mas, como a gente treina em diversas áreas dentro da academia, a gente tem vários atletas duros, seja no chão ou em pé, de diversas modalidades, então não tem problema nenhum. Nunca escolhi adversário. O UFC pode colocar qualquer adversário na minha frente que eu vou estar pronto. Na minha cabeça está tudo tranquilo. Se mudasse (novamente) o adversário agora, eu iria estar pronto para o próximo adversário também. Se eu estivesse em cima do ringue e mudasse o adversário, eu iria estar pronto, iria mapear meu adversário em menos de um minuto", afirmou Vinicius.