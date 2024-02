Treinador revela que Ortega sofreu corte à la Do Bronxs antes do UFC México

No último sábado (24), Brian Ortega voltou à ação após mais de um ano e meio afastado e conquistou uma importante vitória sobre Yair Rodriguez, no 'co-main event' do UFC México. Porém, para sair com o resultado positivo, 'T-City', como o terceiro colocado no ranking peso-pena (66 kg) da organização é conhecido, precisou superar alguns obstáculos antes mesmo do combate começar.

Além da torção no tornozelo direito pouco antes do início do combate, já no octógono, Brian teve sua participação no UFC México ameaçada poucas semanas antes do evento. Em uma publicação nas rede sociais (veja abaixo ou clique aqui), Rener Gracie revelou que Ortega sofreu um profundo corte no supercílio durante um treino e levou mais de dez pontos - internos e externos - no local. O treinador do americano, no entanto, ressaltou que desistir da luta nunca passou pela cabeça de 'T-City'.

"Três semanas antes da luta, Brian recebeu uma séria cabeçada enquanto treinava na Gracie University. (O corte) Era tão profundo que ele teve que receber quatro pontos por dentro e dez na superfície. Estando tão próximo da luta, nós sabíamos que um soco leve naquela região iria arrebentar e abrir aquilo. Isso era a nossa maior preocupação (até ele torcer seu tornozelo durante o round 0). No dia seguinte aos pontos, quando eu mandei mensagem para ele perguntando se ele ainda queria lutar, ele e Mike Saffaie me mandaram uma resposta por vídeo (confirmando que, sim, ainda queria lutar no UFC México)", contou Rener Gracie.