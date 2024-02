Promessa do UFC, Mokaev analisa próximo desafio de Pantoja: "Sou o único desafiante"

Em meio a uma categoria com o pelotão de elite recheado de atletas lesionados e rivais já superados no passado, Alexandre Pantoja se encontra em uma situação delicada para definir seu próximo alvo. A solução para o imbróglio pode vir de uma das principais promessas dos pesos-moscas (57 kg) nos últimos anos: Muhammad Mokaev. Com apenas 23 anos de idade e já na oitava colocação do ranking, 'The Punisher', como é conhecido, se coloca à disposição do campeão brasileiro em sua próxima aparição, possivelmente no UFC Rio.

Mas para vislumbrar tal cenário, o atleta inglês precisa sair vitorioso neste sábado (2), no UFC Vegas 87, diante do veterano Alex Perez, sétimo do ranking. Ciente disso, Mokaev foi além e destacou que será necessário um triunfo impactante no 'Apex' para despertar a atenção de Pantoja. Durante o 'media day' do evento, Muhammad já projetou, inclusive, um possível retorno no dia 4 de maio, em uma eventual disputa de título contra o brasileiro na 'Cidade Maravilhosa'.

"Brandon Royval, acho que ele está com uma (ruptura) no ligamento cruzado anterior. Brandon Moreno está 0-3 contra o Pantoja. Royval está 0-2 contra o Pantoja. Kape provavelmente terá que fazer mais uma luta porque não bateu o peso da última vez. Albazi está lesionado. Kai Kara-France está com concussão, porque quando pedi para lutar com ele, Mick disse que ele está com uma concussão e não vai poder lutar. Agora, sou o único desafiante, mas tenho que vencer o Alex Perez de forma impressionante. Isso (UFC Rio) é dez semanas após o dia 2 de março, eu já contei. Estou pronto", destacou, de acordo com o site 'MMA Junkie'.