Lutadora brasileira de MMA urina após ser estrangulada no LFA; veja

Um episódio inusitado e, de certa forma, preocupante roubou a cena durante o 'LFA 177', realizado no último dia 23 de fevereiro. Em ação no 'co-main event' da noite, a brasileira Thaiany Lopes se urinou ao ser estrangulada pela canadense Shannon Clark, sua adversária na disputa válida pelo cinturão vago do peso-mosca (57 kg) da organização (veja abaixo ou clique aqui).

O incidente ocorreu no segundo round, pouco depois da marca dos dois minutos, enquanto as duas lutadoras engajavam na luta de solo. Depois que a rival encaixou um estrangulamento bastante apertado, Thaiany não conseguiu se desvencilhar do golpe e apagou com a pressão exercida pela canadense. Antes da interrupção do árbitro central, no entanto, a brasileira - já sem o controle sobre o próprio corpo - acabou urinando no cage.

Primeira derrota na carreira

O resultado negativo no último dia 23 de fevereiro marcou a primeira derrota na carreira da jovem Thaiany Lopes, de 23 anos. Agora, a atleta brasileira - natural do Distrito Federal - possui um cartel de cinco vitórias, quatro delas pela via rápida, e um revés. Por sua vez, Shannon Clark, nova campeã peso-mosca do LFA, segue invicta no MMA profissional após cinco combates disputados.