Isreael Adesanya acusa Du Plessis de recusar oferta para liderar o UFC 300

Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Israel Adesanya ainda aguarda a definição sobre seu próximo compromisso na organização. Depois de interromper sua carreira após perder o título da categoria, 'Izzy' parece disposto a retornar e, automaticamente, se torna um dos favoritos a ocupar a vaga de desafiante ao cinturão até 84 kg da entidade, atualmente sob posse do sul-africano Dricus du Plessis. E, ao que tudo indica, a disputa entre eles esteve perto de ser agendada para um importante card do Ultimate, mas as negociações não avançaram.

Em recente participação no podcast 'This Past Weekend', Adesanya revelou que foi procurado pelo UFC para protagonizar a luta principal da edição de número 300, ao lado de Du Plessis, mas o sul-africano rejeitou a proposta, de acordo com o nigeriano. Sem o acordo para a disputa entre 'Izzy' e 'DDP', o brasileiro Alex Poatan foi escalado para colocar seu cinturão dos meio-pesados (93 kg) em jogo contra Jamahal Hill no 'main event' do show marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

"Existem algumas coisas que estavam destinadas a acontecer. Eles me convocaram (para liderar o UFC 300). Tenho certeza que isso já vazou agora, Eugene (Bareman) disse algumas coisas, mas eles me convocaram para o (UFC) 300 e eu falei: 'Sim, vamos lá'. Mas o lado deles não queria isso. Eles não queriam isso. Eles acabaram de enfrentar (Sean) Strickland, então talvez ele tivesse algumas lesões desagradáveis, mas todos nós temos probleminhas", contou Israel.