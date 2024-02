Renato Moicano debocha de suposto interesse de rival em enfrentá-lo no UFC

Vindo de quatro vitórias em suas últimas cinco lutas, Renato Moicano vive boa fase no peso-leve (70 kg) do UFC, onde ocupa a 13ª posição no ranking. O bom momento vivido pelo brasileiro na organização, como era de se esperar, começa a despertar o interesse de alguns colegas de divisão em enfrentá-lo, como parece ser o caso do neozelandês Dan Hooker. Porém, 'Money', como o brasiliense passou a ser conhecido, mantém o ceticismo com os desafios dos rivais de categoria.

Recentemente, em entrevista à 'Sky Sports NZ', Hooker citou o brasileiro como um potencial oponente para seu próximo compromisso no Ultimate. Ao tomar conhecimento da declaração do membro do top 10 do peso-leve, Moicano - através das redes sociais - foi curto e grosso ao debochar do suposto interesse do atleta da Nova Zelândia (veja abaixo ou clique aqui).

"Dan Hooker, você não quer esse problema", provocou Moicano.