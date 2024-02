Promessa do MMA brasileiro, Jean Matsumoto estreia no UFC em abril

Uma das maiores promessas do MMA brasileiro já tem data e rival para sua estreia no UFC. De acordo com o jornalista Marcel Dorff, o peso-galo (61 kg) Jean Matsumoto, ainda invicto como profissional, enfrentará o americano Dan Argueta no dia 6 de abril, pelo card da edição 'Vegas 90' do Ultimate.

O próprio Jean confirmou a informação através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Além de manter a invencibilidade na carreira, o lutador paulista subirá no octógono do Ultimate com a missão de estrear com o pé direito na principal organização de MMA do planeta e iniciar sua jornada de forma promissora.

Contrato via Contender e elogios do patrão

O contrato com o UFC foi conquistado por Matsumoto após se destacar no sexto episódio da sétima temporada do 'Contender Series', programa criado para revelar novos talentos para o plantel da entidade. Na ocasião, em setembro, o brasileiro superou Kasey Tanner por decisão unânime dos juízes e impressionou Dana White, presidente do Ultimate, que o cobriu de elogios ao anunciar sua contratação.