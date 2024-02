Primeiro-ministro promete cidadania espanhola a Ilia Topuria após título do UFC

Tour de homenagens na Espanha

O encontro com o chefe do governo espanhol não foi a primeira homenagem recebida por Ilia Topuria desde que conquistou o cinturão peso-pena do UFC, ao destronar o antigo campeão Alexander Volkanovski, no último dia 17 de fevereiro. No domingo, o georgiano radicado na Espanha já havia sido convidado pelo Real Madrid, seu clube de coração, para dar o pontapé inicial na partida contra o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu, e foi ovacionado pelos torcedores 'merengues'.

Interesse do UFC na Espanha

O sucesso de Ilia Topuria no octógono mais famoso do mundo também pode contribuir para a realização de um evento inédito do UFC na Espanha. Ciente da popularidade do novo campeão peso-pena no país europeu, Dana White admitiu que existe interesse em levar um show do Ultimate para território espanhol pela primeira vez na história.

Esta mañana he recibido a @Topuriailia, el nuevo campeón mundial de peso pluma de la @ufc.

Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños.