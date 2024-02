Em alta! Topuria bate recorde de audiência ao participar de programa na Espanha

A popularidade de Ilia Topuria parece crescer exponencialmente a cada dia, especialmente na Espanha, país no qual reside desde a adolescência. Na segunda-feira (26), o novo campeão peso-pena (66 kg) do UFC esteve no 'talk show' espanhol 'El Hormiguero', do canal 'Antena 3', e sua participação no programa bateu o recorde de audiência no ano.

De acordo com uma publicação compartilhada nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o episódio de 'El Hormiguero' com a presença de Topuria teve mais de cinco milhões de espectadores únicos. O programa, que une entrevistas e humor, é um dos shows deste seguimento de maior audiência na Espanha.

Popularidade na Espanha

Apesar de ser alemão de nascimento e georgiano de ascendência, Ilia Topuria possui uma relação muito próxima com a Espanha, para onde se mudou aos 15 anos. O carinho pelo país da Península Ibérica fez com que o lutador escolhesse representá-lo esportivamente no Ultimate. A conquista do título peso-pena, ao destronar o então campeão Alexander Volkanovski no último dia 17 de fevereiro, na luta principal do UFC 298, elevou 'El Matador' a um patamar de grande estrela do esporte espanhol.