Campeão do UFC, Jon Jones aprova superevento PFL vs Bellator na Arábia Saudita

No último sábado (24), na Arábia Saudita, a PFL realizou um superevento em parceria com o Bellator, tendo como principais lutas o choque entre campeões das empresas. Como não poderia ser diferente, diversas estrelas dos esportes de combate - como Francis Ngannou, Fedor Emelianenko, Jon Jones e Mike Tyson - marcaram presença na atração. E, mesmo representando o UFC, ou seja, a liga rival, 'Bones' opinou de forma sincera sobre o show.

Durante a transmissão do PFL vs Bellator, o americano, ao ser questionado se gostou da iniciativa das organizações de promoverem um evento, aprovou tal ideia. De acordo com o campeão do peso-pesado do UFC, os fãs e o MMA ganham com o projeto. Vale pontuar que parte dos amantes do esporte se mostra favorável a um crossover entre companhias e torce para que uma delas seja o Ultimate. Contudo, por mais que Jones classifique a experiência como positiva, Dana White deixa claro que possui opinião e visão completamente diferentes sobre o assunto.

"Absolutamente. Foi ótimo ver. O MMA se diversifica. É ótimo ver isso acontecendo do outro lado do mundo. É ótimo ver o poder dividido um pouco. É uma coisa linda, enorme para todo o MMA e estou muito grato por estar aqui, em uma noite tão histórica", declarou o campeão do UFC.