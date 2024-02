Rival de Alex Poatan no kickboxing vence luta em segundos no MMA; veja

Com o sucesso de Alex Pereira no kickboxing e também no MMA, ao migrar de esporte, seus rivais se animam para tentar repetir o feito. E um deles é Artem Vakhitov. Ainda em seu início nas artes marciais mistas, o russo, ao realizar sua terceira luta na modalidade, no último sábado (24), no Cazaquistão, pelo Naiza FC, não tomou conhecimento de Valisher Khambaev, nocauteando em menos de um minuto (veja abaixo ou clique aqui).

Especialista na trocação, Vakhitov esbanjou força e técnica em combate, colocando um ponto final na luta em 23 segundos. Com apenas dois chutes baixos, o russo fez o adversário acusar o golpe na hora e cair no cage sem condição de seguir no duelo. Sendo assim, o atleta possui duas vitórias e uma derrota no MMA.

Rivalidade com 'Poatan'

No kickboxing, Vakhitov, de 32 anos, enfrentou o brasileiro em duas oportunidades pelo Glory. Inclusive, o russo foi o último adversário de 'Poatan' no esporte, antes de sua migração para o MMA. Em 2021, o atleta perdeu para Alex por decisão dividida. A revanche entre eles aconteceu no mesmo ano e, nela, Artem venceu o paulista por decisão majoritária.