Jon Jones revela torcida por Ngannou, mas aposta em vitória de Anthony Joshua

No dia 8 de março, Francis Ngannou e Anthony Joshua medirão forças, em um duelo de boxe, na Arábia Saudita. O confronto entre os gigantes tem gerado muita expectativa na comunidade das lutas, especialmente depois que o camaronês quase surpreendeu o campeão mundial Tyson Fury em sua estreia na nobre arte. Uma importante figura dos esportes de combate que estará atenta ao embate é Jon Jones, que sucedeu o africano como campeão linear do peso-pesado do UFC.

Em participação na transmissão oficial do mega evento 'PFL vs Bellator: Champs', realizado no último sábado (24), Jones revelou que sua torcida será pela vitória de Ngannou. No entanto, na hora de prever o resultado da disputa, 'Bones' admite que o pugilista britânico, ex-campeão mundial, possui o favoritismo contra o atleta camaronês, que vem do MMA.

"Eu estou torcendo para Francis vencer só por causa da história dele, o quão longe ele chegou na vida, ele sendo um colega das artes marciais mistas. Como você poderia não torcer por Francis? Francis é uma pessoa de integridade, maravilhosa, então estou torcendo por ele. Mas Anthony Joshua, ele tem feito isso desde que era um menino, e eu sou o tipo de cara que dá respeito onde é devido. Se eu pessoalmente tivesse que colocar meu dinheiro nisso, não que eu aposte, eu colocaria no Anthony Joshua. Mas eu estou torcendo por Francis Ngannou. Desculpe, Francis", ponderou Jones.