Henry Cejudo desafia Brandon Moreno para duelo 'mexicano' no UFC 306

Apesar de ter sido derrotado por Merab Dvalishvili no UFC 298, o que segundo o próprio poderia significar sua aposentadoria, Henry Cejudo parece disposto a continuar na ativa. E, ao que tudo indica, 'Triple C' - como o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate é conhecido - já possui um novo alvo para um possível próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo.

Através de um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Cejudo desafiou Brandon Moreno para um duelo no UFC 306, programado para acontecer na 'Esfera', em Las Vegas (EUA), no dia 14 de setembro, em homenagem à Independência do México. Vale destacar que, assim como 'Triple C', o peso-mosca mexicano também vem de duas derrotas seguidas - a mais recente no último sábado (24), quando foi superado por Brandon Royval na luta principal do UFC México.

"Qual luta seria melhor que 'Triple C' vs Brandon Moreno - o mexicano americano vs o verdadeiro mexicano - e eles se unem para fazer um confronto de cinco rounds na Esfera, em Las Vegas, para o Dia da Independência Mexicana? Eu gosto dessa. Acho que se existe um jeito de resolvermos isso - chega de conversa, chega de palhaçadas, chega de tudo isso... O único jeito de chegar lá, Brandon Moreno, é 'Eu aceito seu desafio'. Vamos fazer isso: Dia da Independência do México. O que você tem? Você vai assinar esse contrato? Você é um mexicano ou não?", desafiou Cejudo.