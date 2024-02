Cris Cyborg destaca superioridade do Bellator contra companhias rivais

No último sábado (24), na Arábia Saudita, a PFL realizou um evento em parceria com o Bellator e, simplesmente, perdeu de goleada. No card principal do show, composto por seis lutas, os atletas do Bellator venceram cinco e deixaram Cris 'Cyborg' orgulhosa. A brasileira é campeã do peso-pena (66 kg) da companhia, mas não foi escalada pelas empresas para atuar na grandiosa atração. Mesmo assim, a veterana parabenizou os profissionais da casa.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Cyborg' faz questão de enaltecer o trabalho feito pelo Bellator e a superioridade do time, quando realiza eventos em conjunto com as demais organizações de MMA. No último sábado, Johnny Eblen, Jason Jackson, Vadim Nemkov, Yoel Romero e AJ McKee passaram por Impa Kasanganay, Ray Cooper III, Bruno Cappelozza, Thiago Santos e Clay Collard, respectivamente. Já nos shows que a empresa realiza em parceria com o Rizin FF, também costuma levar a melhor com placares confortáveis.

"10-1 em lutas de promoção conjunta. Mike Kogan, Rich Chou e Scott Coker são os melhores do ramo em encontrar as próximas estrelas do esporte", escreveu a campeã do Bellator em sua conta oficial no 'X'.