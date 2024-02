Brandon Royval promete "estragar a festa" de Alexandre Pantoja no UFC Rio

No último sábado (24), Brandon Royval venceu Brandon Moreno na luta principal do UFC México e, além de estragar a festa do lutador da casa que contava com todo o apoio da torcida local, pode ter garantido um novo 'title shot'. Caso se confirme a previsão de que o americano se credenciou para enfrentar o campeão peso-mosca (57 kg) Alexandre Pantoja na edição programada para acontecer no Rio de Janeiro (RJ), no dia 4 de maio, 'Raw Dawg' espera repetir o mesmo roteiro de sua mais recente atuação.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, no sábado, Royval esbanjou confiança e prometeu estragar a festa de mais um rival lutando em seu país de origem - no caso, Pantoja no Brasil. Vale lembrar que o americano foi o último oponente do campeão no cotógono do Ultimate. Em dezembro, o brasileiro superou 'Raw Dawg' por pontos e manteve o título até 57 kg da organização sob sua posse.

"Eu vou continuar estragando festas. No UFC 301, eu vou enfrentar Pantoja e vou tomar o cinturão dele na sua terra natal. Nós vamos continuar estragando festas. Depois que eu conquistar aquele cinturão, eu vou defender meu cinturão em Denver, no Colorado", prometeu Royval.