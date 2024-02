Belal Muhammad rebate opinião de Durinho sobre title shot e dispara: "Só chora"

Como era de se esperar, Belal Muhammad não gostou da recente declaração de Gilbert Durinho, que afirmou que o americano de ascendência palestina não merece lutar pelo título meio-médio (77 kg) do UFC. Ao tomar ciência da opinião do brasileiro, 'Remember the Name', como o segundo colocado no ranking até 77 kg do Ultimate é conhecido, foi às redes sociais rebater o rival de divisão.

Em seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Belal mostrou toda sua irritação com o comentário de Durinho e aproveitou para provocá-lo (veja abaixo ou clique aqui). Vale lembrar que os dois se enfrentaram em maio do ano passado - na luta mais recente de ambos no UFC - e o americano de ascendência palestina levou a melhor, por pontos.

"Esse vagabundo não fez nada além de chorar desde que perdeu. Eu peguei a luta fora de forma porque eu sabia que você é uma m*** e que (a luta) seria fácil", disparou Muhammad, citando o fato de ter aceitado medir forças com Gilbert Durinho com pouco tempo de preparação.