Astro da NFL cogita reunião com Dana White e migração para o MMA

Um dos melhores 'wide receivers' (recebedores) de sua geração, Tyreek Hill vislumbra uma aventura futura nos esportes de combate. Pelo menos foi isso que o astro do Miami Dolphins, time de futebol americano da NFL, disse em recente participação no podcast 'Fully Tilted'.

De acordo com Hill, sua intenção é colocar à prova suas habilidades no mundo das lutas - seja no boxe ou no MMA. O jogador de futebol americano, inclusive, parece estar em busca de uma reunião com Dana White, presidente do UFC, para tratar de assuntos relacionados a sua possível transição para as artes marciais mistas.

"Apenas levar isso para o cage, irmão. É por isso que eu quero encontrar Dana White. Quero entrar no cage. Eu quero entrar no cage ou lutar boxe", revelou Tyreek Hill.