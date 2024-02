Vitor Belfort desafia Popó para duelo no boxe; baiano recusa

Tetracampeão mundial de boxe e um dos maiores nomes do Brasil nos esportes de combate, Acelino Freitas encontrou nos desafios contra celebridades uma forma de voltar aos ringues depois da aposentadoria como pugilista profissional. Depois de Whindersson Nunes, José Pelé Landy e Jr Dublê, 'Popó' fez mais uma vítima no último sábado (24), no 'Fight Music Show 4': o influenciador Kleber Bambam, vencedor do Big Brother Brasil 1. O caminho trilhado pelo baiano recentemente foi alvo de críticas pesadas por parte de Vitor Belfort, que sugeriu um duelo entre eles. Mas, ao que parece, o confronto não deve se concretizar.

Antes mesmo do combate entre Popó e Bambam, no sábado, Belfort utilizou as redes sociais para criticar o baiano por aceitar subir no ringue contra oponentes sem experiência prévia na nobre arte. O ex-campeão do UFC, que tem se aventurado no boxe nos últimos tempos, também aproveitou para antecipar a notícia de que deve anunciar em breve mais um compromisso na modalidade, e deixar um desafio para o veterano pugilista (veja abaixo ou clique aqui).

"Voltei a treinar e em breve eu vou estar anunciando uma luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirado mundialmente e vale a pena você investir o seu dinheiro no pay-per-view. Mas o pay-per-view de hoje? Cara, eu acho uma sem-vergonhice do Popó. O Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. (...) Você, Popó, não tem o meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort... Meu irmão, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado. É do México, esse seu botox é mexicano (risos). Então, Popó, se tu ganhar, vou te dar uma coça. Está preparado?", desafiou Belfort.