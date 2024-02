Nate Diaz expressa desejo de voltar a lutar no UFC em edição especial na 'Esfera'

Registro de Nate no MMA

Nate Diaz, de 38 anos, iniciou sua história no UFC em 2007 e saiu da organização em 2022. Em sua trajetória na companhia, o americano realizou 27 lutas, venceu 16, perdeu 11 vezes e faturou 16 bônus. Pela empresa, o 'bad boy' foi o vencedor da 5ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter', chegou a disputar o cinturão do peso-leve (70 kg), protagonizou embates históricos contra Conor McGregor e se tornou uma estrela do MMA. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Pettis, Conor McGregor, Donald Cerrone, Gray Maynard, Jim Miller, Melvin Guillard, Michael Johnson, Takanori Gomi e Tony Ferguson.

I'll be here fuck 300 pic.twitter.com/CEcskGli7F

- Nathan Diaz (@NateDiaz209) February 25, 2024