Campeão do UFC, Ilia Topuria é homenageado em jogo do Real Madrid; veja

Não resta dúvida de que Ilia Topuria vive um momento especial em sua carreira no MMA. No dia 17 de fevereiro, o georgiano chocou o mundo ao nocautear Alexander Volkanovski para se tornar campeão do peso-pena (66 kg) do UFC e, agora, no último domingo (25), na Espanha, foi homenageado pelo Real Madrid, clube pelo qual torce, ao comparecer no estádio Santiago Bernabéu para o jogo contra o Sevilla (veja abaixo ou clique aqui).

Apesar de ser georgiano, 'El Matador' vive na Espanha, em Alicante, e também representa o país no MMA. Ao entrar no gramado para comemorar a conquista do cinturão do UFC, Topuria, ostentando o valioso objeto, foi aplaudido pelos torcedores presentes no estádio e pelos jogadores. Inclusive, o atleta deu o pontapé inicial especial para a partida entre Real Madrid e Sevilla, vencida pelos donos da casa por 1×0.

Essa não foi a primeira interação entre Ilia e o gigantesco clube. O campeão do peso-pena constantemente ressalta o desejo de defender o título no estádio do Real Madrid, no que pode ser o primeiro evento do UFC na Espanha. Já o perfil oficial da agremiação nas redes sociais exaltou o lutador por sua conquista no octógono, o classificando como um 'orgulho espanhol'.