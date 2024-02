Superação! Raoni Barcelos se recupera no UFC ao finalizar rival no terceiro round

Veterano do MMA, Raoni Barcelos encerrou a má fase no UFC. Neste sábado (24), no México, o brasileiro enfrentou Cristian Quiñonez pelo peso-galo (61 kg), encontrou dificuldade no octógono, mas não se desesperou, suportou a lesão no ombro e finalizou o atleta da casa no terceiro round.

Com o importante resultado, o veterano coloca um ponto final na sequência de duas derrotas no UFC. Agora, Raoni busca se reaproximar do top-15 do peso-galo.

Raoni Barcelos, de 36 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2018. Em sua carreira, o atleta disputou 23 lutas, venceu 18 e perdeu cinco vezes. Seus resultados mais expressivos na modalidade foram diante de Chris Gutiérrez e Said Nurmagomedov.