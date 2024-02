Royval surpreende Moreno, vence luta no UFC México e desafia Pantoja

A luta

Lutando em casa, Moreno foi paciente no octógono. Já Royval ignorou a pressão por atuar em território hostil e foi mais ofensivo. Circulando no cage, o mexicano tocou pouco no adversário. Por sua vez, o americano atacando o oponente com socos e chutes. mesmo que sem tanto poder. Aos poucos, Moreno foi calibrando o boxe e acertou dois bons socos. Em resposta Royval também levou perigo na trocação.

No segundo assalto, Moreno abalou o oponente com um potente soco. Royval se recuperou e avançou no octógono, mas sofreu com a velocidade do mexicano. Afiado, Moreno voltou a assustar o americano com sua sequência e cruzados. No solo, Royval bem que tentou finalizar o mexicano, mas não conseguiu.

No terceiro round, Moreno aplicou uma bela queda no americano. Com a luta de volta em pé, Royval seguiu caminhando para a frente, distribuindo chutes e socos. Novamente, Moreno optou pela luta agarrada, mas não controlou o americano. Em pé, Royval usou e abusou dos jabs contra o mexicano para pontuar na luta.

No quarto assalto, os atletas seguiram atuando de forma intensa. Moreno buscou a queda, mas não teve sucesso. Por outro lado, Royval seguiu apostando na trocação. Confiante, o americano cresceu na luta e derrubou o adversário. Moreno se levantou, mas não causou dano ao oponente. Em alta no duelo, Royval levou perigo ao mexicano com socos.

No quinto round, Moreno iniciou bem e levou o americano para a grade, visando controlar a luta. Esbanjando saúde, Royval castigou o mexicano com jabs e diretos. Por sua vez, Moreno baseou seus ataques em overhands e perdeu velocidade. Novamente, o mexicano grudou no adversário. No centro do octógono os atletas se atacaram mutuamente com tudo. Ao final dos 25 minutos de ação, Royval levou a melhor por decisão dividida.