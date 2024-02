Neymar exalta Popó contra Bambam: 'nunca desrespeite um campeão'

No último sábado (24), em São Paulo, a luta de boxe entre Acelino Popó e Kleber Bambam, 'main event' do Fight Music Show 4, furou a bolha dos esportes de combate. E uma das provas é Neymar que, mesmo sendo uma estrela do futebol, deu um tempo em seus afazeres para assistir o duelo e comentar sobre. Impressionado com a vitória do ex-campeão da nobre arte, o atacante o exaltou.

Em suas redes sociais (veja aqui), Neymar comemorou o triunfo de Popó contra Bambam. Como o ex-campeão de boxe sofreu no pré-luta com as provocações e ameaças de Kleber, o jogador o aplaudiu por ter dado uma lição no mesmo e escreveu, 'Nunca desrespeite um campeão'. No ringue, o veterano, disposto a fazer o rival pagar por suas palavras e postura arrojadas, o nocauteou de forma brutal e rápida.

Registro de 'Popó' no Boxe

Acelino Popó Freitas, de 48 anos, é um dos principais ícones da nobre arte no Brasil em todos os tempos. Em sua carreira, o baiano construiu um cartel composto por 41 vitórias, sendo 34 por nocaute, e duas derrotas, foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe) e do peso-leve da WBO.