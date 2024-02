Treinador revela preferência de Ngannou por Renan Problema como rival na PFL

Contratado como grande reforço da PFL em maio do ano passado, Francis Ngannou finalmente conhecerá seu adversário de estreia na liga neste sábado (24), quando Renan 'Problema' Ferreira e Ryan Bader se enfrentarem no mega evento 'PFL vs Bellator: Champs', na Arábia Saudita. E, ao que parece, o gigante camaronês - ex-campeão peso-pesado do UFC - possui uma preferência entre os dois candidatos a rival.

Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Eric Nicksick - treinador de Ngannou - revelou que o africano enxerga o brasileiro Renan Problema como uma luta mais 'intrigante' que Ryan Bader. Vale lembrar que o gigante goiano foi o vencedor do GP peso-pesado da temporada 2023 da PFL, enquanto o americano, ex-lutador do UFC, é o campeão da categoria no Bellator.

"Eu sei que o (Renan) Ferreira é um cara que intriga mais Francis, na minha opinião. Quanto mais eu converso com Francis sobre a parte do MMA, quando Ferreira lutou, Francis me escreveu: 'Eu acho que esse cara é bom'. Acho que essa luta definitivamente o intriga", relatou Nicksick.