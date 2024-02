Saiba como assistir o UFC México, evento liderado por Moreno vs Royval

Mais de quatro anos depois, o UFC retorna ao México para promover mais um evento no país latino-americano, o sétimo da história. Liderado pelo duelo entre os pesos-moscas (57 kg) Brandon Moreno e Brandon Royval, o show deste sábado (24) terá transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 21 horas (horário de Brasília).

A atração principal do UFC México colocará frente a frente dois membros do top 3 do peso-mosca: o lutador da casa Brandon Moreno, ex-campeão e número 1 do ranking da categoria, e o americano Brandon Royval, terceiro colocado na lista e último desafiante ao cinturão, atualmente sob posse do brasileiro Alexandre Pantoja. O vencedor do duelo deve ser agraciado com o próximo 'title shot' da divisão.

Esquadrão Brasileiro

O 'Esquadrão Brasileiro' estará representado no evento deste sábado por quatro atletas - todos entram em ação no card preliminar. Os pesos-moscas Lipe Detona, Daniel Miojo e Mateus Bocão - companheiros de equipe na 'Chute Boxe Diego Lima' - medirão forças com Victor Altamirano, Edgar Chairez e Jesus Aguilar, respectivamente. Já o peso-galo (61 kg) Raoni Barcelos enfrentará Cristian Quiñonez.