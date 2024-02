PFL vs Bellator! Problema aplica nocaute fulminante em superluta e desafia Ngannou

Renan Ferreira vive grande fase no MMA. Se em novembro o brasileiro venceu o GP do peso-pesado da 'Professional Fighters League', agora, conquistou mais um feito. Neste sábado (24), na Arábia Saudita, 'Problema' não tomou conhecimento de Ryan Bader na luta principal do evento PFL vs Bellator e nocauteou o campeão da companhia 'irmã' em 20 segundos. Empolgado, o atleta desafiou Francis Ngannou.

Vale destacar que, antes do evento ser realizado, a PFL já havia anunciado o vencedor de 'Problema' vs Bader como adversário de estreia de Ngannou no cage. Vitorioso no show, o brasileiro muda de patamar no MMA, passando a ser visto como uma ameaça aos grandes nomes do peso-pesado. Inclusive, Renan foi o único vitorioso dos quatro representantes do país na atração.

Renan Ferreira, de 34 anos, é um dos destaques da nova geração do Brasil no MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2013 e ganhou importância ao atuar na PFL. Na modalidade, 'Problema' construiu um cartel composto por 13 vitórias, três derrotas e três 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Denis Goltsov e Ryan Bader.