Campeã do UFC, Alexa Grasso escancara admiração por Charles do Bronxs

Atualmente, Charles Oliveira se encontra no México para apoiar e orientar Daniel 'Miojo', 'Lipe Detona' e Mateus 'Bocão', seus parceiros de treino, que atuam no UFC, neste sábado (24), e, ao mesmo tempo, pode perceber o tamanho de sua popularidade. E não são apenas fãs que procuram o brasileiro. Na última quinta-feira (22), foi a vez de Alexa Grasso, campeã do peso-mosca (57 kg) da companhia, escancarar sua admiração pelo profissional.

O encontro entre os profissionais aconteceu na inauguração do Instituto de Performance do UFC. Visivelmente feliz com a intenção da companhia em ajudar o desenvolvimento do MMA no México e com a presença de grandes nomes do esporte no evento deste sábado, Grasso fez questão de tirar uma foto ao lado de 'Do Bronx' e compartilhar o registro nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) com a seguinte frase, 'Sou sua fã, Charles'. Durante a semana, nos bastidores do show, Diego Lopes já havia tietado o ex-campeão do peso-leve (70 kg).

Histórico de Grasso no UFC

Alexa Grasso, de 30 anos, demorou, mas emplacou no UFC, se tornou campeã do peso-mosca e a primeira lutadora mexicana a ter o título da companhia. Atualmente, a profissional também lidera o ranking peso-por-peso feminino da empresa. A talentosa atleta, conhecida pelo bom nível na trocação, estreou na organização em 2016, disputou 12 lutas, venceu oito, perdeu três e empatou uma vez. Seus principais resultados positivos foram sobre Joanne Wood, Karolina Kowalkiewicz, Maycee Barber, Randa Markos, Viviane Araújo e Valentina Shevchenko.