Lipe Detona supera mexicano e conquista primeira vitória no UFC

Derrotado em sua estreia no UFC, em setembro, Felipe dos Santos se recuperou no octógono mais famoso do mundo. Hoje (24), no México, o brasileiro mediu forças com Victor Altamirano pelo peso-mosca (57 kg), protagonizou uma verdadeira batalha e levou a melhor por decisão dividida.

Com a primeira vitória no UFC, 'Lipe Detona' alivia a pressão e agora terá mais tranquilidade para buscar uma sequência positiva. O atleta integra a equipe 'Chute Boxe Diego Lima', ou seja, é parceiro de treino de Charles Oliveira, e é um dos lutadores mais agressivos do peso-mosca da companhia.

Felipe dos Santos, de 23 anos, é uma das promessas do Brasil no MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2019 e estreou no UFC em 2023. Até o momento, 'Lipe Detona' construiu um cartel composto por oito vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado).