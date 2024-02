UFC México: Miojo e rival não batem o peso e luta quase é cancelada de novo

Histórico de problemas com Miojo vs Chairez

O primeiro encontro entre Daniel Miojo e Edgar Chairez ocorreu em setembro do ano passado. Na ocasião, os lutadores chegaram a se enfrentar dentro do octógono, mas um erro do árbitro central da peleja, Chris Tognoni, fez com que o duelo terminasse em 'no contest' (sem resultado).

No segundo duelo marcado entre os pesos-moscas pelo UFC, que aconteceria em outubro, o brasileiro foi impedido de lutar pela equipe médica responsável pelo evento. Curiosamente, Miojo chegou a bater o peso para o combate, mas foi vetado na sequência.

Luta principal confirmada após suspense

A principal atração do UFC México foi confirmada na pesagem oficial do evento, nesta sexta-feira, mas não sem um certo suspense. Primeiro a subir na balança, Brandon Moreno marcou 57,1 kg e fez sua parte. Porém, seu oponente, o americano Brandon Royval, causou apreensão ao ser apenas o penúltimo atleta a se apresentar na cerimônia. Contudo, 'Raw Dawg' bateu o mesmo peso do mexicano e assegurou a realização do 'main event' do sábado.

Confira os resultados da pesagem do UFC México:

Brandon Moreno (57,1 kg) vs (57,1 kg) Brandon Royval

Yair Rodríguez (66,2 kg) vs (66,2 kg) Brian Ortega

Daniel Zellhuber (70,7 kg) vs (70,7 kg) Francisco Prado

Raul Rosas Jr (61,7 kg) vs (61,7 kg) Ricky Turcios

Yazmin Jauregui (52,1 kg) vs (52,1 kg) Sam Hughes

Manuel Torres (70,3 kg) vs (70,7 kg) Chris Duncan

Cristian Quiñonez (61,2 kg) vs (61,2 kg) Raoni Barcelos

Jesus Aguilar (57,1 kg) vs (57,1 kg) Mateus Bocão

Edgar Chairez* (59,4 kg) vs (57,6 kg) Daniel Miojo*

Claudio Puelles (70,7 kg) vs (70,7 kg) Fares Ziam

Ronaldo Rodriguez (57,1 kg) vs (57,1 kg) Denys Bondar

Victor Altamirano (56,7 kg) vs (56,2 kg) Lipe Detona

Erik Silva (66,2 kg) vs (66,2 kg) Muhammad Naimov