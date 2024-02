PFL vs Bellator! Gabriel Braga é vetado e luta contra Patrício Pitbull cai

Uma das lutas mais esperadas do grandioso show em parceria da PFL com o Bellator, programado este sábado (24), na Arábia Saudita, não vai acontecer. De acordo com a 'Professional Fighters League' (veja abaixo ou clique aqui), nesta sexta-feira (23), Gabriel Braga não apresentou condições para competir e, com isso, Patrício Freire também deixou a atração.

Originalmente, Gabriel enfrentaria Aaron Pico no evento, mas assumiu a luta contra 'Pitbull', após Jesus Pinedo se lesionar. Contudo, no decorrer da pesagem oficial do show, a PFL foi confirmando a realização dos embates, mas não o que colocava os brasileiros frente a frente, fato que preocupou parte da comunidade do MMA. É bem verdade que Patrício bateu o peso dos penas (66 kg), mas, horas depois da cerimônia, a empresa confirmou que o confronto foi cancelado, porque Gabriel teve problemas.

Brasileiros em destaque

A luta principal da aguardada atração PFL vs Bellator foi confirmada. Renan Ferreira, campeão do peso-pesado da 'Professional Fighters League', e Ryan Bader, dono do título da categoria da companhia 'irmã', passaram pela balança e apresentaram uma diferença física considerável. O embate entre os atletas é importante por conta do status que possuem nas organizações e também porque o vencedor será o adversário de estreia de Francis Ngannou no cage da PFL. Na cerimônia, o gigante 'Problema' se apresentou com 119, 3 kg. Já Bader, que se destacou por anos atuando como meio-pesado (93 kg), apareceu bem mais leve, marcando 104,8 kg.