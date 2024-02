Hall da Fama do UFC, Wanderlei Silva elege a luta mais importante da carreira

No último sábado (17), na Califórnia (EUA), Wanderlei Silva foi homenageado pelo UFC com a entrada no 'Hall da Fama', como novo membro da ala 'Pioneiros'. Como marcou época no MMA, principalmente atuando pelo Pride FC, o brasileiro, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), relembrou sua carreira e abriu o jogo.

Ao ser questionado sobre sua luta mais importante no MMA, 'Wand' destacou o primeiro encontro com Kazushi Sakuraba, realizado em 2001, no Japão. Na ocasião, o curitibano precisou de pouco mais de um minuto para nocautear o japonês. É bem verdade que, na época, o 'Cachorro Louco' já havia disputado o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC e vencido Dan Henderson. Mas, de acordo com Silva, sua carreira mudou de patamar ao passar de forma rápida e violenta pelo popular 'Caçador dos Gracie'.

"A primeira luta com o Sakuraba. Até ali, eu era Wanderlei César da Silva. Foi ali que virei o Wanderlei Silva, que consegui ser visto como uma estrela, como um potencial campeão. Dali para a frente, ganhei muitas lutas seguidas, contra atletas de todos os pesos. Isso foi realmente um motivo de muito orgulho para mim", declarou o ex-campeão do Pride.